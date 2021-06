Die Spielweise des "Streetsoccers"

MTV bietet wieder Funino-Sommerferien-Fußballtraining an

Engelbostel/Schulenburg. Die Fußballnachwuchsabteilung des MTV Engelbostel-Schulenburg bietet auch in diesem Jahr wieder ihr Funino-Fußballtraining während der Sommerferien an. Los geht es jeden Mittwoch, zwischen 28. Juli und 1. September von 17 bis 18 Uhr. Das Angebot gilt für Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 13 Jahren. Freunde oder auch Kicker aus anderen Vereinen sowie Kinder, die noch keinen Verein gefunden haben, sind herzlich willkommen. Das Training wird geleitet unter fachlicher Anleitung der MTV-Jugendfußball-Trainer! Diese Aktion ist kostenfrei.Funino ist eine Trainingsmethode für Kinder im Alter zwischen sehs und zehn Jahren, die die Denk- und Spielweise des „Streetsoccers“ berücksichtigt. Es ist ein ideales Werkzeug, um die technischen, taktischen, körperlichen und kognitiven Fähigkeiten zu entwickeln. Das Spiel auf vier Tore im „Drei gegen Drei“ Spielermodus bietet viele Lösungsmöglichkeiten, und die Spieler können sich in ihrer Kreativität frei entfalten.Um eine kurze unverbindliche Info oder Anmeldung wird gebeten unter folgender der E-Mail: busse@mtv-engelbostel-schulenburg.deDie Rabauken kommen auch 2021 wieder nach Engelbostel! Die FC St. Pauli-Fußballschule ist in den Herbstferien vom 18. bis 22. Oktober wieder zu Gast beim MTV Engelbostel-Schulenburg. Weitere Infos und Buchung unter: https://fussballschule.fcstpauli.com/de/portal/eve... Weitere aktuelle Infos zu den Aktivitäten der MTV Nachwuchskicker gibt es regelmäßig auf der Facebookseite "MTV Engelbostel-Schulenburg Nachwuchskicker“ ( https://www.facebook.com/MTVNachwuchskicker ) zu lesen.