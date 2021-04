Sommerresidenz am Kaltenweider Mühlenweg

Kaltenweide (ok). Sie sind zurück: Unser ECHO-Leser Siegfried Scholz hat bei einem Spaziergang am Ostermontag das Storchenpaar am Mühlenweg entdeckt. Sie sind schon zu regelmäßigen Stammgästen in Kaltenweide geworden.