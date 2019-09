Die Töne werden sich ändern

Treckerclub- Geburtstag in Engelbostel am 28. September

Engelbostel. Wieder ist ein Jahr vergangen und der Treckerclub Engelbostel lädt alle Bürgerinnen und Bürger zur Geburtstagsfeier für Sonnabend, 28. September, um 14 Uhr am Clubhaus an der Kirchstraße 46 in Engelbostel ein. Zur Erinnerung, es begann an einemregnerischen Tag im Jahr 2005, an dem Kurt Geveke und Frau Ingelore, Herbert Biester und Frau Martina sowie Manfred Auras und Frau Bettina zur Gründung eines Treckerclubs aufgerufen hatten. Es wurden ein paar Exponate auf dem Hof Biester ausgestellt und bei Kaffee und Kuchen, Bratwurst und Bier wurde der Grundstein zur Gründung des Treckerclubs Engelbostel gelegt. Am Sonnabend, 28. September, wollen sich alle wieder treffen und über die vergangenen 14 Jahre , des noch sehr jungen Vereins in der jungen Vergangenheitschwelgen. Die Feierlichkeit beginnt ab 14 Uhr am Clubhaus des Treckerclubs und hat einige Überraschungen parat. Für das leibliche Wohl sorgen Mitglieder des TCE, insbesondere der Festauschuss wird wieder sein Bestes geben. Bisher machte der TCE mit seinen Oldies nur töff töff töff, doch die Töne werdensich ändern, Überraschung folgt.