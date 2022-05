Die Trikots persönlich überreicht

Marco Hoffmann und Jan Schumann unterstützen Godshorner D-Juniorinnen

Godshorn. Die D-Juniorinnen des TSV Godshorn haben bislang eine sehr gute Saison gespielt. Derzeit stehen sie auf dem dritten Tabellenplatz. Das Team Marco Hoffmann, Inhaber des Langenhagener Küchenstudios "m Küchenkonzept", und Jan Schumann, Inhaber der Firma "Jan Schumann - Montagen und mehr", überraschten die Mädels beim Training nun mit neuen Trikots. Sponsor Jan Schumann, dessen Tochter Mara bei den D-Juniorinnen vom ersten Training an dabei ist, ist zu Ohren gekommen, dass die Mädchen mittlerweile aus den Trikots herausgewachsen sind. Viele strahlende Gesichter gab es, als er gemeinsam mit Marco Hoffmann jeder Spielerin persönlich ihr neues Trikot überreichte. "Wir hoffen, dass ihr damit viel Spaß habt und wünschen euch viel Erfolg", so Marco Hoffmann."Meine Mädels freuen sich riesig über das Engagement von Marco und Jan und die damit verbundene Unterstützung für den Mädchenfußball", so Trainer Frank Anfang und ergänzt: "Dafür bedanken wir uns ganz herzlich."Die Trikots werden bereits im nächsten Meisterschaftsspiel am Sonntag gegen die SG Hannover 74 zum Einsatz kommen.Beim TSV Godshorn gibt es Mädchenfußball in allen Altersklassen. In dieser Saison sind fast 80 Mädchen bei den E-, D-, C- oder B-Juniorinnen am Ball. Interessierte Fußballerinnen oder diejenigen, die es werden wollen, melden sich gerne bei Björn Wiekenberg unter (0176) 63 02 03 00.