"Die Unabhängigen haben nominiert"

Wilhelm Behrens will Bürgermeister werden

Langenhagen. Auf Grund der Pandemielage hat sich die Wählergruppe „ Die Unabhängigen“ erst jetzt zusammen gefunden, um die Kandidatenlisten und den Bürgermeisterkandidaten zur Kommunalwahl 2021 zu bestimmen.Für die Unabhängigen treten im Wahlbezirk I Brink, Wiesenau, Im hohen Felde Stephanie Behrens-Starck, im Wahlbezirk II Langenforth Dieter Angenvoort und im Wahlbezirk III Wilhelm Behrens an.Zum Bürgermeisterkandidaten wählten die anwesenden Unterstützer der Wählergemeinschaft Wilhelm Behrens. Die Wählergemeinschaft wird während der Wahlkampfzeit zu den Marktzeiten am Dienstag und Sonnabend den Bürgern zur Verfügung stehen. Weiterhin wird der Bürgermeisterkandidat Wilhelm Behrens seine Sprechzeiten für Bürger in der Markthalle/Stand „Da Enzo“ am Donnerstag zwischen 12 und 14 Uhr fortführen.