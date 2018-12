Spannender Thriller um die Macht des Geldesam 9. Januar

Langenhagen. Am Mittwoch, 9. Januar, ist das Theater für Niedersachsen mit dem spannenden Politthriller „Die unsichtbare Hand“ im Theatersaal Langenhagen zu Gast. TfN-Intendant Jörg Gade setzt die ungewöhnliche Story um eine Geisel, die ihr Lösegeld an der Börse selbst verdienen will, packend in Szene.Pakistan: Der amerikanische Börsenmakler Nick wird als Geisel festgehalten. Die Geiselnehmer fordern zehn Millionen Dollar Lösegeld. Da aber niemand diese Summe zahlt, macht Nick seinen Entführern einen aberwitzigen Vorschlag: Er will das Geld an der Börse selbst verdienen. Dazu wird ihm ein Bewacher an die Seite gestellt. Zwischen den beiden entwickelt sich eine außergewöhnliche Beziehung: Denn der in London aufgewachsene Bashir wird zum gelehrigen Schüler des erfahrenen Börsianers. Zunächst scheint Nicks Plan, das Lösegeld an der Börse zu erwirtschaften, aufzugehen. Doch je mehr Geld sich anhäuft, desto größer wird die Versuchung aller, die eigenen Ziele zu verraten.„Die unsichtbare Hand“ wurde 2016 erstmalig in Deutschland aufgeführt und stammt aus der Feder des Pulitzer-Preisträgers Ayad Akhtar. Der Amerikaner mit pakistanischen Wurzeln gehört zu den bedeutendsten US-amerikanischen Autoren der Gegenwart. Eines seiner Hauptinteressen gilt der Macht und den Strukturen des Finanzmarktes. „Ich glaube, man kann heutzutage nicht mehr verstehen, was es heißt, ein Mensch zu sein, ohne das Finanzgeschäft zu kennen“, äußerte er noch im Februar 2018 in einem Interview. Neben der außergewöhnlichen Thematik zeichnen pointierte Dialoge und spannende Figurenkonstellationen „Die unsichtbare Hand“ aus. Moritz Nikolaus Koch gibt den Börsenmakler Nick, Bashir wird dargestellt von Dennis Habermehl. Des Weiteren spielen Martin Schwartengräber (Imam Saleem) und das neue Ensemblemitglied Tonio Schneider (Dar).Karten für „Die unsichtbare Hand“ im Theatersaal Langenhagen kosten elf bis 28 Euro und sind in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle im CCL erhältlich.