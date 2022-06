Die zukünftige Entwicklung im Blick

„Bündnis für gute Nachbarschaft" startet eine „Aktivierende Befragung“

Godshorn. Im März hat sich auf Initiative der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten im Rahmen der zukünftigen Entwicklung des Ortsteils und Quartiers Godshorn ein „Bündnis für gute Nachbarschaft“ gegründet. Diesem Bündnis für gute Nachbarschaft haben sich bisher die AWO, das DRK, die Landfrauen, die Kirchengemeinde und die Kita Zum Guten Hirten, die Grundschule Godshorn, der TSV Godshorn, der TC Godshorn und der Ortsrat Godshorn angeschlossen. Ziel ist es, in den Räumen der Kirchengemeinde in Godshorn ein Gemeinwesen-Zentrum für alle Generationen zu verwirklichen, in dem unterschiedliche Gruppen mit vielfältigen Angeboten zu Gast sein können.Bei diesem Projekt möchten die Beteiligten gern erfahren, welche Interessen und Bedarfe es im Quartier Godshorn gibt, wo Probleme bestehen, aber auch welche neuen Ideen und Vorstellungen zur Veränderung es bei, den Bürgern gibt. Dies soll durch eine aktivierende Befragung geschehen. Das Ergebnis dieser Befragung soll zeigen, was für die zukünftige Entwicklung von Godshorn wichtig ist.Mit der Befragung wird versucht die Interessen der Godshorner Bürger*innen zu erkunden, damit das Bündnis nicht am Bedarf vorbei plant, sondern gemeinsam mit den Godshorner Menschen.Dazu wird es vom 7. Juni bis Mitte Juli eine „aktivierende Bürger*innen-Befragung“ in Godshorn geben.Ein Team von ehrenamtlichen Befrager*innen wird anklopfen, in der Hoffnung, dass auch geöffnet wird und bitten, die dann gestellten Fragen zu beantworten.„Aktivierend“ bedeutet dabei, es wird auch danach gefragt, ob die Befragten auch Interesse haben, den Ortsteil Godshorn aktiv mitzugestalten.Die Befrager bekommen einen Ausweis, so dass alle Befragten sicher sein können, mit wem sie es zu tun haben.Diejenigen ,die die Fragen nicht gleich beantworten möchten, können die Befragungskarte auch später ausfüllen und diese in Antwortboxen, die bei den Firmen Handke, Hartmann, Frommeyer und Kluwe in der Kindertagesstätte und der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten aufgestellt sind, einwerfen.Kooperationspartner des Quartiersentwicklungsprozesses sind in Langenhagen die Stadt Langenhagen und die Elisabeth-Kirchengemeinde unter dem Motto „Verbunt“.Gefördert wird dieses Quartiersentwicklungsprojekt von der Landesarbeitsgemeinschaft für Gemeinwesenarbeit Niedersachsen (LAG) und der N-Bank.