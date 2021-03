Digitale Ausbildungsratschläge

Auch das Ausbilderfrühstück jetzt als Online-Veranstaltung

Langenhagen. Um trotz der pandemischen Lage weiterhin in Kontakt zu bleiben und einen Austausch untereinander zu ermöglichen, gibt es das Ausbilderfrühstück jetzt erstmalig im digitalen Format.Am Mittwoch, 10. März von 14 bis 15 Uhr findet der Online-Ausbilder-Stammtisch statt. Veranstaltet wird er von der Wirtschaftsförderung der Stadt Langenhagen gemeinsam mit dem Verein Ausbildung im Verbund Pro Regio.Eingeladen sind alle Langenhagener Ausbilder sowie interessierte Unternehmer, auch wenn sie bisher noch nicht dabei waren.Der erste digitale Stammtisch beschäftigt sich inhaltlich besonders mit aktuellen Themen rund um die Corona-Pandemie. Fragen, die viele Betriebe momentan beschäftigen, sollen besprochen werden, wie zum Beispiel: Wie sind die Erfahrungen jetzt in der Corona-Krise in Bezug auf die Ausbildungssituation? Wo läuft es gut und welche Schwierigkeiten gab es oder gibt es noch? Wie ist die Situation mit Auszubildenden im Homeoffice?Als Gast ist unter anderem Nathalie Röder zugeschaltet, Fachbereichsleiterin AWT an der Realschule Langenhagen. Sie berichtet von der aktuellen Situation an der Schule, insbesondere zur beruflichen Orientierung für die Schüler und die Planung betrieblicher Praktika.Für eine Teilnahme wird um Anmeldung bis zum 8. März direkt bei Dina de Haas, Pro Regio unter der E-Mail-Adresse d.dehaas@proregioev.de gebeten.Ein paar Tage vor dem Stammtisch wird ein Link zum digitalen Konferenzraum bei Cisco Webex verschickt. Damit ist eine Einwahl am 10. März um kurz vor 14 Uhr an PC oder Laptop möglich; wahlweise kann auch eine Teilnahme mit dem Mobiltelefon erfolgen.Fragen beantworten gerne Jörg Hollemann (Telefon 7307-9504) oder Dina de Haas (Telefon 05173-92590-16).