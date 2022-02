Digitale Schreibwerkstatt

Ohne FFP2-Maske im eigenen Wohnzimmer

Godshorn. Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn lädt ein zu einer „Digitalen Schreibwerkstatt“ für Montag, 21. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr.Dies soll eine Möglichkeit sein für Menschen, die gerne schreiben, ohne FFP 2-Maske im eigenen Wohnzimmer. zu schreiben. Vielleicht bei einer Tasse Tee oder einem Glas Wein zu einem vorgeschlagenen Thema und sich anschließend mit anderen ausutauschen.Dabei ist es egal, ob die Teilnehmer auf einem Blatt Papier, einer Schreibmaschine oder dem Laptop schreibenAnmeldungen und Fragen bitte per Mail schicken an: m.hartmann@zum-gutem-hirten.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.