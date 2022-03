Digitales Angebot der Klimaschutzagentur

Jeden Montag: Themenabende „Weg von Öl und Gas“

Langenhagen. Die Klimaschutzagentur Region Hannover verzeichnet eine sehr hohe Nachfrage nach ihren Beratungsangeboten. Dies wird noch verstärkt durch die aktuelle weltpolitische Lage. „Die Abhängigkeit von Gas-, Kohle- und Öllieferungen steht allen inzwischen überdeutlich vor Augen. Wie kann ich zukünftig klimaneutral heizen, wohnen und mobil sein?“, so die Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur Anja Floetenmeyer-Woltmann.Eine Plattform für den Austausch zu diesen Fragen bieten die Online-Themenabende „Weg von Öl und Gas“ der gemeinnützigen Agentur. Der nächste Termin ist am Montag, 04. April um 18 Uhr. Im Fokus steht an diesem Abend unter anderem das Thema „(Privates) Car-Sharing“. Bürgerinnen und Bürger aus den Regionskommunen erhalten die Möglichkeit zum Austausch von Ideen und zur Vernetzung über geeignete Energiesparmaßnahmen. Die Themenabende finden über die Plattform Zoom statt und dienen der Orientierung.Themenabende „Weg von Öl und Gas“, montags ab 18 UhrWeitere Termine: 4. April, 11. April, Dienstag, 19. April, und Montag, 25. April um 18 Uhr. Für den digitalen Austausch ist jeweils eine Stunde vorgesehen. Link für die Teilnahme: https://kurzelinks.de/wegvonOelundGas. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.