Digitales Treffen

Stammtisch für Ausbilder am Mittwoch, 16. März, von 14 bis 15.15 Uhr

Langenhagen. Die Wirtschaftsförderung Langenhagen lädt gemeinsam mit dem Verein Ausbildung im Verbund pro regio für Mittwoch, 16. März, zum Ausbilderinnen- und Ausbilderstammtisch ein. In der Zeit von 14 bis 15.15 Uhr können sich Interessierte per Videokonferenz austauschen.Gemeinsam mit der Robert-Koch-Realschule wird auch das Konzept für einen Austausch zwischen Betrieben und Schülerinnen und Schülern vorgestellt, dieser soll am 30. Juni stattfinden. Für dieses Format werden noch zehn bis fünfzehn Unternehmen gesucht, die mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge acht und neun ins Gespräch kommen möchten und über ihre Ausbildungsberufe informieren möchten. Die Veranstaltung wird als Präsenztermin geplant und die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt. Im Anschluss an den Stammtisch können sich Betriebe gerne direkt einen Platz reservieren.Beim Stammtisch sollen diesmal vor allem auch die Themenwünsche und Fragen der Teilnehmenden aufgegriffen werden. Dazu können bei der Anmeldung Wünsche zu Themen und Fragen genannt werden. Außerdem wird beim Stammtisch auf Neuigkeiten und Veranstaltungen hingewiesen sowie eine neue Unterstützungsmöglichkeit für die Veröffentlichung von Plätzen auf Azubi 21 vorgestellt.Aufgrund der Corona-Pandemie findet der Stammtisch erneut als digitales Format statt. Einige Tage vor dem Stammtisch erhalten die Teilnehmenden von pro regio einen Link zum Meeting-Raum. Die Teilnahme ist über die Cisco Webex App oder den Browser möglich.Anmeldung und Themenwünsche nimmt Dina de Haas von pro regio e.V. per Mail unter d.dehaas@proregioev.de entgegen.