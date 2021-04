Digitalisierung für Gastronomie und Hotellerie

Stadt Langenhagen und Region Hannover starten Workshop-Reihe

Langenhagen. Seit Ausbruch der Pandemie rückt das Thema Digitalisierung noch stärker in den Fokus – besonders im Bereich Gastronomie und Hotellerie. Digitale Möglichkeiten beeinflussen bereits seit Jahren das Ausgeh- und Reservierungsverhalten der Kunden. In Zeiten der anhaltenden pandemischen Lage setzt die Stadt Langenhagen deshalb gemeinsam mit der Region Hannover ab dem 20. April ein weiteres Projekt zu Förderung der lokalen Wirtschaftsbetriebe um.Für alle, die sich in dem Zusammenhang online weiter entwickeln wollen, gibt es mit Digital Business Hannover jetzt ein digitales Fitnessprogramm. Gerichtet ist es an Unternehmerinnen und Unternehmer, die mehr über die Chancen der Digitalisierung für die Gastronomie und Hotellerie erfahren wollen – und das kostenfrei.In fünf interaktiven Online-Sessions mit Expertinnen und Experten sowie Praxisbeispielen wird Wissen und Erfahrung an die Teilnehmenden vermittelt, außerdem bleibt ausreichend Zeit, um individuelle Fragen zu stellen.Die Termine sind:Dienstag, 20. April – Warm-up Workshop:Kennen lernen des Programms und natürlich der Teilnehmer. In den nächsten Wochen findet im Rahmen der Meet-ups ein reger Austausch statt und es werden gemeinsam spannende Ansätze entwickelt, um in Zukunft digital noch erfolgreicher zu sein. Es besteht auch die Möglichkeit, beim Warm-up eigene Themen zu platzieren, also das Programm der drei Meet-ups mitzugestalten.Dienstag, 4. Mai – Meet-up Nummer 1:„Hilfe! Ich habe ´ne miese Bewertung bei Google!“ Wie man mit Online-Bewertungen umgeht und von Ihren Bestandskunden profitiert.Dienstag, 11. Mai – Meet-up Nummer. 2:„Müssen wir jetzt instagrammable sein? Und was ist das überhaupt?“ Wie man die sozialen Netzwerke für sich nutzt, Kunden über Sie reden lässt und mit kleinen Kooperationen den Laden vollmacht.Dienstag, 18. Mai – Meet-up Nummer. 3:„Holt Euch Eure Kunden zurück!“ Was tun, wenn Lieferando, Booking.com und Co. zu mächtig werden? Eine Suche nach Alternativen.Dienstag, 1. Juni – Abschluss-Barcamp:Kein festgelegtes Programm! Kein doppelter Boden! Keine vorher festgelegten Speaker! Dafür die Chance, sich selbst einzubringen – die Teilnehmenden bestimmen das Programm und ziehen ein Fazit der drei Meet-ups.Alle Termine finden jeweils dienstags von 15 bis etwa 17 Uhr in Form von Online-Veranstaltungen statt. Zusätzlich bietet eine digitale Austausch-Plattform die Möglichkeit, Kenntnisse zu vertiefen, miteinander zu diskutieren oder gemeinsam das nächste Digitalisierungsprojekt zu planen.Alle Informationen und der Link zur Anmeldung sind unter https://digitalbusinesshannover.de zu finden. Die Anmeldung ist bis zum 15. April möglich. Das gesamte Programm ist für Sie kostenfrei.Für Fragen steht Jörg Hollemann von der städtischen Wirtschaftsförderung unter Telefon (0511) 73 07-95 04 oder per E-Mail unter joerg.hollemann@langenhagen.de zur Verfügung.