Doppelkopf findet wieder statt

Beliebter Spieleabend in Kaltenweide startet wieder

Kaltenweide. Dank sinkender Corona-Zahlen sind Veranstaltungen unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. Diese Gelegenheit möchte der BfK nutzen und den (Doppelkopf-) Spieleabend wieder möglich machen. Am Montag, 19. Juli, m 19:00 Uhr wird im Dorfgemeinschaftshaus „Nie’t Hus“ (Clara-Schumann-Straße 2 bis 4) in Kaltenweide wieder unter anderem das beliebte Kartenspiel gespielt. Sehr gerne können auch andere Karten und Brettspiele gespielt werden, wenn sich eine entsprechende Teilenehmerinnen und Teilnehmer dafür finden. Interessenten melden sich einfach beim BfK unter info@buer-fuer-kaltenweide.de über dieSocial Media Kanäle oder via Whatsapp / Telegram: (0151) 12 97 50 47.Eine Anmeldung zu Teilnahme ist nicht erforderlich. Wer Lust hat mitzuspielen, kommt einfach vorbei.Auch wenn Veranstaltungen in gewissen Rahmen wieder möglich sind, möchte der BfK kein Risiko eingehen. Aus diesem Grund können an dem Abend all diejenigen mitspielen, die eine Impfung nachweisen können, genesen sind und eine entsprechende Bestätigunghaben und diejenigen, die einen negativen Selbsttest bzw. ein negatives Testergebnis eines Testzentrums vorweisen können. Wir werden wie in der Vergangenheit eine Anwesenheitsliste führen, Luca-App und auch die Corona-Warn-App einsetzen. Auf diese Regeln haben sich die Spieleabend-Organisatoren, Mitspielerinnen und Mitspielerder Vergangenheit und BfK-Vorstand verständigt. Unter dieser Voraussetzung kann derSpieleabend laufen und auf das Tragen von Masken im Saal des Dorfgemeinschaftshaus "Nie't Hus" verzichtet werden.„Wir hatten auch in der Lockdown-Phase immer wieder Kontakt zu den Mitspielerinnen und Mitspielern der vergangenen Spieleabende, haben uns über unsere WhatsApp-Gruppe kontinuierlich ausgetauscht und abgestimmt ob, wann und unter welchen Bedingungen wir den Spieleabend wieder aufleben lassen möchten“ so Florian Windeck – Vorsitzender des BfK- über den Kontakt zu der Spielegruppe in den vergangenen Monaten.