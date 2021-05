Musikalischer Abendgottesdienst am Pfingstmontag

Langenhagen. Gemeinsam mit allen weiteren evangelischen Kirchengemeinden in Langenhagen lädt die St.-Paulusgemeinde für Pfingstmontag, 24. Mai, zu einem regionalen musikalischen Abendgottesdienst um 18 Uhr ein. Bei gutem Wetter findet der Gottesdienst draußen am Kirchturm unter Kirschbäumen statt; bei Regenwetter in der Kirche. Alexander Veth (Klavier) und Marie-Sofie Kalis (Gesang) gestalten ein musikalisches Programm, in dem unter anderem die Stücke „Komm, Heil´ger Geist“ und „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ zu hören sind. Besonders freut sich Pastor Frank Foerster auf den Song „Alles an Dir“ von Laith al Deen, den Marie-Sofie Kalis interpretieren wird. Predigt und Liturgie werden von Pastor Foerster gestaltet.Wegen der begrenzten Platzzahl bittet die Kirchengemeinde um Anmeldung, möglichst bis zum 20. Mai, unter (0511) 97 39 40 oder gemeindebuero@st-pauluskirche.de. Sowohl in der Kirche, wie auch im Freien gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln.