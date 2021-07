Drei bis fünf gleichberechtigt

TSV KK stellt neuen Vorstand vor

Krähenwinkel/Kaltenweide. Die Mitglieder des TSV KK haben jetzt auf der Jahreshauptversammlung in der gut besuchten Mehrzweckhalle am Sportplatzweg ihren Vorstand nach neuer Satzung gewählt. Diese sieht vor, drei bis fünf gleichberechtigte Mitglieder zu bestimmen, wobei die dann wiederum die Zuständigkeitsbereiche untereinander regeln und einen Sprecher wählen.Es wurden Jürgen Pigors und Rainer Bachen für jeweils drei Jahre, Torsten Schmidt, Marina Becker und Dieter Treytnar für jeweils zwei Jahre gewählt. Weiterhin gehört der Jugendleiter mit zu dem geschäftsführenden Vorstand. Hier hat die Versammlung einstimmig für Michael Becker votiert.Der neue Vorstand wird in den nächsten sechs Wochen seine Zuständigkeiten in einem Geschäftsverteilungsplan veröffentlichen. In einer ersten Sitzung am 21. Juli wurde Rainer Bachen als Sprecher ernannt, der sich im Namen aller besonders für die geleistete Arbeit in nicht einfachen Zeiten beim scheidenden Vorstand bedankt.