Drei Einsätze wegen "Hermine"

Feuerwehr Godshorn musste bei Sturmtief ausrücken

Godshorn (ok). Wer den Namen "Hermine" hört, dem kommen meistens die Harry-Potter-Romane in den Sinn. Das gleichnamige Sturmtief hat mit dem Zauberer aus Hogwarts allerdings nichts zu tun und hat Langenhagen weitestgehend verschont. Die Feuerwehr Godshorn musste zu drei Einsätzen ausrücken. In Fahrtrichtung Hannover wurde die B 522 von einem entwurzelten Baum befreit. Einen umgestürzten Baum an der Kapellenstraße haben die Helfer aufgerichtet. Und: Vor der Feuerwehrwache wurde ein schiefer Weihnachtsstern abmontiert, der auf den Gehweg zu stürzen drohte.