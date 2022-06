Drei langjährige Ehrungen bei SPD Krähenwinkel

Marc Köhler gibt den Abteilungsvorsitz ab

Krähenwinkel (ok). 26 Jahre lang war er Vorsitzender der SPD-Abteilung in Krähenwinkel, am 12. Juli endet diese Ära. Marc Köhler übergibt den Staffelstab dann an Susanna Wöbbekind. Der promovierte Jurist will politisch etwas kürzertreten, ist als Chef der SPD-Ratsfraktion ja ohnehin noch stark eingespannt Und beruflich hat der promovierte Jurist, der einen renommierten Malerbetrieb leitet, auch noch jede Menge zu tun.Zusammen mit seiner designierten Nachfolgerin Susanne Wöbbekind und der ehemaligen Staatssekretärin Caren Marks standen für ihn jetzt beim traditionellen Spargelessen der Sozialdemokraten im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel besondere Ehrungen auf dem Programm. In Präsenz wurde Brunhild Lücke mit Ehrennadel und goldener Ehrennadel für ihre 50-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Und per Videobotschaft übermittelte das Trio nicht nur Hannes Milatz für seine 40-jährige Mitgliedschaft in der Partei die besten Glückwünsche, sondern Helmut Korpiun sogar für 65 Jahre Treue zur SPD. Alle drei hätten die SPD vor Ort geprägt und seien immer einsatzbereit gewesen.