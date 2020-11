Drei Vereine liegen ihm am Herzen

Willi Möller feierte jetzt seinen 80. Geburtstag

Langenhagen (ok). Seit 1983 ist er Mitglied im Schießsportverein Schulenburg, hat den Treckerclub Kaltenweide mitgegründet und ist auch passiv im Schützenverein Kaltenweide dabei. Wilfried – genannt Willi– Möller ist jetzt 80 Jahre alt geworden. Der Jubilar, der 1985 von Schulenburg nach Langenhagen umgezogen ist, schraubt gern an alten Treckern und bastelt an alten Autos in seiner großen Garage. Seinen 80. Geburtstag verbrachte in Corona-Zeiten im engsten Familienkreis.