Dritter Platz für Nicolas Herbst

VfB Langenhagen: alles Online – aber mit Erfolg

Langenhagen. Nachdem sich die Hoffnung für die VfB Sportler leider nicht erfüllte, zügig wieder ihr Training wie gewohnt aufzunehmen zu können, bietet der Verein seit einiger Zeit seinen Mitgliedern auch ein Training am Bildschirm an. Für die Kinder des Vereins hat zudem das erste „Kids Spezial“ mit einem sportlichen Ausflug in den Zoo stattgefunden. Auf den nächsten virtuellen Ausflug dürfen sich die Kinder am 1. Juni freuen. Der Judoka Nicolas Herbst hat inzwischen zum zweiten Mal am Himmelfahrtsturnier des MTV Elze teilgenommen – natürlich auch online. Glücklich hielt er am Ende des Turniers die Urkunde über den dritten Platz in den Händen. Infos über das Onlinetraining sowie Öffnungen des Trainingsbetriebs hält die Vereinshomepage www.vfb-langenhagen.de bereit.