Drive-in-Gottesdienst in Schulenburg

Martinskirchengemeinde will Sonntag um 11 Uhr auf Festwiese beten

Engelbostel/Schulenburg. „Wir haben endlich eine Genehmigung bekommen“, freut sich Christian Frehrking. Der Vorsitzende des Kirchenvorstands der Martinskirchengemeinde hatte eine Woche lang mit der Region Hannover im Kontakt gestanden. „Jetzt werden wir auf der Schulenburger Festwiese am Roten Weg hinter dem Schießstand einen ganz besonderen Gottesdienst feiern“, lädt Stephan Mörke ein, der die Idee mitinitiiert hat.Bis zu fünfzig Autos dürften am Sonntag, 3. Mai auf die Wiese gelassen werden, in denen dann eine Familie oder maximal zwei Leute, die nicht in einem Haushalt leben, sitzen dürfen, wie es im Genehmigungsschreiben aus Hannover heißt. Der Gottesdienst werde um 11 Uhr beginnen, kündigen die Kirchenvorsteher an.„Ich werde in großem Abstand mit unserem Organisten Stephan Pfannkuchen auf eine LKW-Bühne steigen“, kündigt Rainer Müller-Jödicke an. Der Pastor wohnt in Engelbostel neben dem Inhaber der Autovermietung Auras, die den Lastwagen zur Verfügung stellen wird. Auch René Schulz hilft als örtlicher DJ mit, indem er per Mikrofonanlage die Autos auf der Wiese und deren Insassen beschallen wird.„Mit ein paar Ordnern wollen wir die Autos auf der Wiese einweisen und Liederzettel verteilen, damit die Teilnehmenden auch die Gebete mitsprechen und die Lieder mitsingen können“, erläutert Mörke. Eine Kollekte für die internationale Coronahilfe des Missionswerkes könne natürlich nicht im Klingelbeutel eingesammelt werden. Vielmehr wolle man auf den Liederzetteln die Kontonummer notieren.„Und die Automotoren müssen während des Gottesdienstes ausgeschaltet werden“, zitiert Frehrking weiter aus dem Schreiben der Region. Mit den anderen Kirchenvorstehern hofft er, dass an den folgenden Maisonntagen wieder Gottesdienste in der Martinskirche gefeiert werden dürfen, die dann aber vermutlich nur im kleinen Kreis und unter strikter Einhaltung der Abstandsregeln stattfinden dürfen. Wichtig: Die Gottesdienstbesucher dürfen nur mit dem Auto kommen; die Ordner dürfen die Radfahrer nicht aufs Gelände lassen!.