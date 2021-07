DRK bittet um Blutspenden

Reserven sind knapp

Langenhagen. Das Blutspende-Sommerloch ist in diesem Jahr größer als erwartet.Zum Sommer- und Ferienbeginn gerät bereits jetzt die Versorgungslage mit lebenswichtigen Blutpräparaten ins Wanken. Erschwerend hinzu kamen die sehr heißen Tage im Juni, diedie Blutspendebereitschaft schon vor dem typischen Sommerloch schmelzen ließen. Während im Bereich NSTOB und MV (Springe) planmäßig auf fast 3.000 Spendende pro Tag kommen müssen, sind in den letzten Wochen durchschnittlich 15 Prozent weniger Spender zu den Terminen erschienen.Die Vorräte und der notwendige Puffer sind aufgebraucht. Daher bittet der DRK-Ortsverein Langenhagen um rege Beteiligung bei dem Blutspendetermin am Dienstag, 20.Juli, von 16 bis 19.30 Uhr in der IGS Langenhagen, Konrad-Adenauer-Str. 21 .Termine bitte per App. oder per Telefon 0800 1194911 vereinbaren.Blutspenden darf jeder, der das 18. Lebensjahr erreicht und das 72. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Den Personalausweis oder den amtlichen Reisepass zusammen mit dem Blutspenderausweis nicht vergessen.Vom DRK-Blutspendedienst NSTOB Springe wird garantiert, dass alle vorgegebenen, hygienischen Maßnahmen zur Durchführung der Blutspende eingehalten werden.