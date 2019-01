Du willst es doch auch…

Querbeet zu Frieden am Sonntag, 3. Februar

Langenhagen. Das Moderatoren-Team hat Nachwuchs bekommen: Durch den Gottesdienst führen Annika Oldemeyer und zum ersten Mal auch Mitchell Mielecke.Alle reden vom Frieden. Selbst Machthaber, die einen Krieg anzetteln, begründen das nicht selten mit der Absicht, einen besseren Frieden schaffen zu wollen.Im Kleinen ist das auch nicht besser. Die Ursache für Unfrieden mit den Nachbarn, den Kollegen oder den Mitschülern wird immer beim anderen gesehen. Ich selbst will natürlich viel lieber Frieden halten, als mich zu streiten.Aber stimmt das wirklich? Wie sieht es mit dem inneren Frieden aus? Bin ich selbst mit mir und meinem Leben zufrieden? Manchmal hilft es, sich ganz einfach zufrieden zu geben mit dem, was ist. Aber das ist nicht einfach. Vor allem nicht in einer Zeit, in der immer mehr Menschen ganz offen fordern: „Ich komme zuerst.“Um diese und andere Gedanken wird es gehen beim nächsten Querbeet-Gottesdienst in der Elisabethkirche. Mit dabei ist wieder die Querbeet-Band, die eine Menge Popsongs im Gepäck hat.Datum: Sonntag, 3. Februar;Zeit: 18 bis 19 Uhr, anschließend Imbiss und Gesprächsangebot;Ort: Elisabethkirche in Langenhagen;Gestaltung: Pastor Torsten Kröncke mit Mitarbeiterteam;Moderatorenteam: Annika Oldemeyer und Mitchell Mielecke;Musik: Passende Songs zum Thema der Band „Lichtblick".