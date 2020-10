Duo DeAvi zu Gast

Konzert am 1. November in der Elisabethkirche

Langenhagen (ok). Das Duo DeAvi ist am nächsten Sonntag, 1. November, ab 10 Uhr im Gottesdienst in der Elisabethkirche zu Gast. Die Predigt hält Vikarin Almut Wenck. Hinter DeAvi verbergen sich Olga und Xenia Debrere, die am Akkordeon und an der Geige zu hören sind. Xenia ist unter anderem bei verschiedenen Musicalproduktionen dabei und Mitglied im von ihr mitbegründeten Trio "Trio Milonga", das zahlreiche Konzerte in Deutschland gegeben hat. Olga Debrere ist in Langenhagen bekannt, sie leitet sowohl das Jugend- als auch das Hauptorchester bei den Langenhagener Akkordeonfreunden.