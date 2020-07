E-Bikes und Rundgänge

Seniorenbeirat trifft sich wieder

Langenhagen (ok). Corona hat auch dem Seniorenbeirat einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber jetzt kann es wieder mit Aktionen losgehen. Und eine ganz wichtige geht am Donnerstag, 23. Juli, zwischen 14 und 18 Uhr auf der Parkplatzfläche des ehemaligen Grünwald-Geländes über die Bühne. Ein E-Bike-Sicherheitstraining für Senioren in Zusammenarbeit mit der Polizei. Das Gleiche wird dann am 10. September wiederholt, zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Gelände und in den Räumen des SCL-Clubheims. Bitte einen eigenen Helm und ein eigenes Fahrrad mitbringen! Historische Rundgänge sind an vier Terminen in der Stadt. Am 29. Juli und 15. Oktober geht es um 11 Uhr vom Parkplatz der Elisabethgemeinde los. Die Bockwindmühle wird am 9. August und 27. September besichtigt. Treffen ist um 11 Uhr an der Mühle. Eine spezielle Rathausführung für Senioren läuft am 5. November ab 11 Uhr. Los geht es am Brunnen vor dem Rathaus.