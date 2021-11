Ehrung für Herbert Hotje

50 Jahre Mitgliedschaft in der FDP

Langenhagen. Knut Gerschau, neues FDP-Mitglied im Bundestag, besuchte den Stadtverband Langenhagen als ersten Ortsverband in „offizieller Mission“ als Mitglied des Bundestages. Er informierte über Aspekte der in Berlin laufenden Koalitionsverhandlungen und bekundete den ernsthaften Willen, die derzeitigen Koalitionsverhandlungen zu einem Erfolg zu führen. Besonders freute sich Gerschau,gemeinsam mit dem Stadtverbandsvorsitzenden Joachim Balk, Herbert Hotje für 50 Jahre FDP-Parteimitgliedschaft zu ehren. Balk betonte in seiner Laudatio insbesondere das langjährige uneigennützige Engagement des emeritierten Mathematikprofessors für den Stadtverband und die FDP. Auch Gerschau zollte der in der FDP bekannten Persönlichkeit Hotje seinen Respekt. Zu guter Letzt entschied sich zur Freude des Stadtverbandsvorstandes ein Gast in die FDP einzutreten. Er war - wie sich dann herausstellte - Mathematikstudent bei Professor Hotje gewesen.