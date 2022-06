﻿Ein Abend mit Bach

Orgelkonzert an der Compeniusorgel

Engelbostel/Schulenburg. Genau vor 20 Jahren konzertierte der international renommierte Konzertorganist Thorsten A. Pech aus Wuppertal erstmalig an der historischen Compenius-Orgel in Engelbostel. Nach weiteren Gastspielen ist er nun zum vierten Mal am Donnerstag, 23. Juni 2022 um 19 Uhr mit seinem Programm: „B-A-C-H - Auf dem Wege zur Romantik“ in der St. Martin-Kirche.Seit nunmehr 45 Jahren ist der in Wuppertal-Elberfeld geborene Thorsten Andreas Pech (1960*) als Konzertorganist, Dirigent, Chordirektor und Kantor tätig. Nach seinem Kirchenmusikstudium (Abschluss mit dem Kantorenexamen 1980) und dem darauf aufbauenden Orgel-Konzertfachstudium in Düsseldorf (Examen 1983) zog es ihn in die Welt zur Dirigentenausbildung nach Wien (Examen 1985). Ein Musiker in den Welten ist er geblieben, ob als konzertierender Organist, z.B. in China, Japan, Russland, Polen und zahlreichen westeuropäischen Nachbarländern, dabei schon zweimal an der Hauptorgel des Petersdoms in Rom, oder als Dirigent im Oratorien- und sinfonischen Bereich. Dennoch ist Thorsten Pech seinen rheinischen Wurzeln treu geblieben – seit 1977 ist er als Kantor und Organist tätig, aktuell an der Alten luth. Kirche am Kolk (Klais-Orgel) und der Friedhofskirche (Ölbergdom, mit der historischen Wilhelm-Sauer-Orgel von 1898) in Wuppertal. Von 1989 - 2021 dirigierte er als Künstlerischer Leiter den Bachverein Düsseldorf und ist seit 2003 als Musikdirektor und Dirigent beim Konzertchor Wuppertal. tätig. Aufgrund seiner langjährigen überregionalen Tätigkeit wurde Thorsten Pech 1998 vom Fachverband Deutscher Berufschorleiter zum „Musikdirektor“ ernannt, 2016 war er Preisträger der Enno und Christa Springmann Stiftung.Sein diesjähriges Programm orientiert sich am Lebenslauf von Johann Sebastian Bach und bietet Werke seines Lehrers, seines Vorgängers sowie seiner Schüler und Enkelschüler. Neben Musik von Bach erklingen Werke von Buxtehude, Hesse, Kittel, Kuhnau, Rinck sowie abschließend eine freie Improvisation über die Rincksche Melodie „Abend wird es wieder“.Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um eine großherzige Spende für die Auslagen des Musikers gebeten. Weitere Details zum Konzert und Programm unter: www.thorsten-pech.com.