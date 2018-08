Tote Ratte in einer Bratpfanne vor Godshorner Verwaltungsstelle

Godshorn (ok). Eine tote Ratte in der Bratpfanne – ekliger geht es wohl kaum noch. Abgestellt vor der Verwaltungsstelle in Godshorn. Ortsbürgermeisterin Ute Biehlmann-Sprung weiß: „In Afrika hat das etwas zu bedeuten.“ Jemandem solle Angst gemacht werden, weil sich derjenige schlecht oder ungerecht behandelt fühlt. Sie fragt sich, was das zu bedeuten habe und wer auf diese widerliche Idee komme. Was wollte der Verursacher damit zum Ausdruck bringen. Wer etwas gesehen hat, kann sich gern an sie wenden. Ute Biehlmann-Sprung: „Für mich ein absolutes No Go.“