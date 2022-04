Ein abwechslungsreicher Abend

Kulturzelt: besondere Mimuse-Mix-Show läuft am Sonnabend, 23. April

Langenhagen. Besondere Mix-Show bei der Mimuse: Matthias Brodowy führt am Sonnabend, 23. April, ab 20 Uhr im Kulturzelt mit seinem Kollegen Krille an der Gitarre durch einen abwechslungsreichen Abend mit zwei weiteren großartigen Kleinkunst-Kollegen: Die Artistin Alona Shapova aus der Ukraine und dem Mentalmagier Yann Yuro.„Uns war klar, dass wir unbedingt hochklassige Artistik in diese Show holen möchten – wenn nicht im Kulturzelt, wo dann?“ berichtet Programmmacherin Inga Herrmann. „Dass wir eine ukrainische Künstlerin engagieren konnten, hat mich besonders gefreut.“Alona entführt den Zuschauer am Luftring und an der Pole-Dance-Stange in die Welt der Artistik. Leidenschaftliche Musik, sinnliche Bewegungen und kraftvolle Akrobatik verschmelzen beim Tanz an einer senkrecht stehenden Stange miteinander. Ob Kopfüber, nur mit den Händen oder einem Knie - anmutig und scheinbar mühelos vollführt die charmante Ukrainerin selbst schwierigste Tricks und bezaubert mit ihrer ästhetischen Darbietung das Publikum. Und auch am Luftring begeistert sie grazil und virtuos mit wunderschönen, sphärischen und höchst athletischen Darbietungen ihr Publikum! Fast schwerelos entführt sie die Zuschauer in die Sphären der Flugartistik. Magisch zieht sie die Menschen in ihren Bann und entführt sie für kurze Zeit in eine andere Welt.Den Mix vervollständigt dieses Jahr der Mentalmagier Yann Yuro. „Eine Form der Kleinkunst, die ich mir schon lange auf unserer Bühne gewünscht habe“, so Inga Herrmann.Yann Yuro ist amtierender Vizeweltmeister der Mentalmagie, und frischgebackener Europameister und einer der profiliertesten Mentalisten Deutschlands.Er manipuliert die Gedanken seiner Gäste auf so liebenswürdige Weise, dass es ihm niemand übel nimmt. Er enthüllt ihre Geheimnisse, er steuert ihre Entscheidungen und wirkt dabei unschuldig wie ein Vermögensberater.Er verrät, was du als nächstes im Internet kaufen wirst, welchen Urlaub du planst oder wie die Welt endet. In seinem Programm „Brainstorm“ zeigt Yann Yuro vor allem das, was manche Menschen „Mentalismus“ nennen: Er liest die Gedanken der Gäste, sagt ihre Entscheidungen voraus und spielt eine Art Russisch Roulette. Dabei kommt die Show erstaunlich leichtfüßig und komisch daher.Und auch im daunstärs hat die Mimuse am Wochenende nach Ostern zwei tolle Künstler im Programm. Am Donnerstag, 21. April, berichtet Boris Stijelja von seiner ganz persönlichen Integrationsreise in seinem Programm „Voll integriert – aber mein Schutzengel hat Burnout!“. Ganz andere Alltagsprobleme bringt Hans Gerzlich am Freitag, 22. April, ins daunstärs mit in seinem Programm „Das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, dachte ich.“.Für alle Veranstaltungen gibt es noch Karten in der HAZ/NP/ECHO-Geschäftsstelle zu den Öffnungszeiten montags, mittwochs und freitags zwischen 12 und 18 Uhr sowie dienstags und donnerstags zwischen 10 und 16 Uhr sowie an der Abendkasse.