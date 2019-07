Ein Aktivposten seit 60 Jahren

THW-Koch Reinhard Mechler übergibt nach 35 Jahren an Nachfolger Stefan Pape

Langenhagen. Reinhard Mechler (74) Träger des Bundesverdienstkreuzes ist seit fast 60 Jahren ein Aktivposten des THW Hannover/Langenhagen. Als Truppführer der Fachgruppe Logistik Verpflegung verantwortete er bei Einsätzen im Ausland zum Beispiel in Ruanda aber auch im Inland wie zuletzt beim Moorbrand in Meppen die Verpflegung von Einsatzkräften des THW, der Rettungsdienste aber auch der Polizei oder dem ZOLL bei gemeinsamen Einsätzen.Tobias Großheide Ortsbeauftragter des THW Hannover/Langenhagen berief heute Reinhard Mechler als Truppführer der Fachgruppe Logistik Verpflegung ab und berief Stefan Pape (39) als Nachfolger zum Gruppenführer der nach dem neuen Rahmenkonzept veränderten Fachgruppe Verpflegung. Mit fast 75 Jahren ist es Zeit diese sehr zeitraubende und anstrengende ehrenamtliche Arbeit in junge Hände zu übergeben sagt Reinhard Mechler. Aber an Aufhören denkt Reinhard Mechler noch lange nicht. Er bleibt als Koch aktiv und unterstützt so seinen Nachfolger mit Rat und Tat. Auch die Minigruppe die er mit seiner Frau Gertraud Mechler seit der Gründung 2012 leitet, wird er weiterführen. Reinhard Mechler, 1944 in Börry im Landkreis Hameln geboren und engagiert sich seit 1960 ehrenamtlich im THW. Mit seinen 74 Jahren blickt er auf über 59 spannende Jahre ehrenamtliche Tätigkeit zurück. Noch immer ist er in der Fachgruppe Logistik Verpflegung (Log-V = Feldküche) und der Jugendarbeit (Minigruppe) im THW Ortsverband Hannover/Langenhagen aktiv.Reinhard Mechler war bei vielen Einsätzen im In -und Ausland tätig. Der erste Einsatz war schon 1962 bei der Flutkatastrophe in Hamburg. Neben vielen kleinen Einsätzen war er unter anderem 1975 bei der Waldbrandbekämpfung in der Lüneburger Heide, 1976 beim Hochwasser in Stade, 1992 beim Zugunglück in Northeim, 1997 bei der Flutkatastrophe Frankfurt/Oder, 1998 beim Zugunglück in Eschede, 2002 Elbe Flutkatastrophe, 2007 G8 Gipfel, 2010 Bundesjugendlager Wolfsburg Verpflegung des Staf, 2013 USAR urban search and rescue Verpflegung des internationalen Staf, im Einsatz,Im Ausland waren es 1985 + 1986 Einsätze in Äthiopien. Einsatzziel in Äthiopien war der Aufbau einer Zentralwerkstatt und die Reparatur von LKW und die Schulung der einheimischen Kräfte um die Versorgung der hungernden Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten. Weihnachten 1996 verpflegte er die in Ruanda eingesetzten THW Spezialisten die dort Trinkwasser aufbereiteten.Im Jahr 2012 gründete er im OV Hannover/Langenhagen eine THW Minigruppe die „Glühwürmchen“. Hier vermittelt er gemeinsam mit seiner Frau Gertraud technikbegeisterten Kindern im Alter von sechs bis neun Jahren spielerisch und pädagogisch sinnvoll das THW und Sozialkompetenz.