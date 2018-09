Ein alter Hase in jungen Jahren

Silberne Ehrennadel für Sozialdemokratin Irina Brunotte

Langenhagen (ok). Sie ist die absolute Finanzfachfrau im Rat der Stadt Langenhagen, leitet den Finanz-, Wirtschafts- und Personalausschuss stets umsichtig. Irina Brunotte (SPD) gehört dem Rat der Stadt Langenhagen seit zehn Jahren an, gilt trotz ihres jungen Alters fast schon als alter Hase. Die Mutter einer bald einjährigen Tochter gehört außerdem dem Betriebsausschuss Stadtentwässerung an, ist Vertretungsmitglied im Verwaltungsausschuss und auch im Aufsichtsrat der Entwicklungsgesellschaft Langenhagen. Von 2004 bis 2014 war Irina Brunotte auch Vorsitzende ders Beirates der Volkshochschule Langenhagen. Bürgermeister Mirko Heuer lobte die 33-Jährige: „ Ich genieße ihre Sitzungsleitung immer sehr.“ Für ihr ehrenamtliches Engagement zeichnete der Verwaltungschef Irina Brunotte mit der silbernen Ehrennadel der Stadt Langenhagen aus.