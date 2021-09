Ein Ausreißer dabei

Langenhagen. Der Blitzer steht nach der Aufladung der Akkus diesmal nur ein Stück weiter östlich. Von der Brinker Straße ist er jetzt umgezogen in die Kastanienallee. Hier steht er kurz vor der Feldstraße in Fahrtrichtung Hans-Böckler-Straße Am alten Standort ist nach Auskunft von Bürgermeister Mirko Heuer - obwohl es im Vorfeld massive Beschwerden gab - relativ gesittet gefahren worden. Im Schnitt deutlich unter den erlaubten 30 Stundenkilometern. Insgesamt gab es bei 10.189 Fahrzeugen 137 Verstöße, dabei war ein Ausreißer mit 74 Stundenkilometern