Ein Ausrufezeichen zum Abschluss

Lange Tischtennis-Saison beim MTV Engelbostel/Schulenburg geht zu Ende

Engelbostel/Schulenburg. Der MTV Engelbostel-Schulenburg beendet eine lange und anstrengende Tischtennis-Saison - und der finale Tag soll zum Abschluss mit Ausrufezeichen werden. Denn am Sonnabend, 30. April, sind alle weiblichen Mannschaften des MTV im Einsatz. Und was identisch ist: Alle Teams tragen Heimspiele in der Engelbosteler Grundschulsporthalle aus - und alle können ihre Meisterschaften feiern. Die 2. Damen sind in der Oberliga sogar zweifach gefordert. Sie eröffnen den XXL-Punktspieltag gegen Hannover 96 (11 Uhr) und beenden ihn um 18.30 Uhr mit der Partie gegen den VfR Weddel. Ein Remis aus den zwei Spielen reicht zur Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga. Um 13 Uhr starten die Mädchen in der Niedersachsenliga gegen den SV Emmerke. Der MTV ist Tabellenführer und braucht noch ein Unentschieden, dann ist der Titel unter Dach und Fach, was die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft bedeuten würde. Bereits den Aufstieg in der Tasche hat die 1. Damen, die ab 15.30 Uhr gegen den TTK Kiel antritt. Die Engelbostelerinnen sind von Rang 1 nicht mehr zu verdrängen, sie steigen in die 3. Bundesliga auf. Weil es keine Corona-Regeln mehr gibt und wieder alles möglich ist: Der MTV möchte drei Meisterschaften auf einmal feiern und den Tag zu einer großen Saison-Abschlussfeier machen. Daher sind Vereinsmitglieder und Zuschauer herzlich eingeladen. Ab dem Nachmittag gibt es Kuchen, später am Abend auch einen Imbiss.