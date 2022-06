Bischof beauftragt drei neue Leiter für Wortgottesfeiern

Langenhagen. Es war ein besonderer Moment in der heiligen Messe in der Liebfrauenkirche, als Pfarrer Hartmut Lütge am vergangenen Sonntag drei neue Wortgottesdienst-Leiterinnen und -Leiter vorstellte. Wortgottesdienste spielen im Glaubensleben der Kath. Liebfrauengemeinde eine zunehmend wichtige Rolle. Beispielsweise finden regelmäßig Wortgottesdienste für Familien und in den Langenhagener Pflegeheimen statt. Nach einer intensiven Vorbereitung durch das Regionaldekanat Hannover halten Vanessa Spannagel, Sabine Wunram und Dominic Spittmann nun die von Bischof Heiner Wilmer unterzeichneten Urkunden mit ihrer Beauftragung zur Leitung von Wortgottesfeiern in Händen. Zusammen mit dem Pfarrer segneten alle Gottesdienstbesucher die drei neuen Wortgottesdienstleiter*innen für ihren Dienst, ein schönes Zeichen dafür, dass Kirche von allen Getauften getragen wird.