Ein bunter Teppich voller Eindrücke

24. November: Erzählabend-Premiere mit Jana Raile

Langenhagen. Um kleine und größere Wunder und den eigenen Lebensplan geht es bei einem Erzählabend mit Jana Raile am Mittwoch, 24. November, um 19 Uhr im daunstärs. Mit ausdrucksstarker Mimik, heiteren Dialogen und einer Prise Ironie betrachtet Raile sich selbst im Spiegel des Lebens und macht Mut, die eigenen Höhen und Tiefen des Lebens zu beleuchten. So verwebt sie Märchenhaftes mit der Realität zu einem bunten Teppich voller Eindrücke und Lebensweisheiten. Ihre Stimme, mal schmeichelnd, dann wieder kristallklar oder gnadenlos entfesselnd, öffnet vielseitige Wege in fantastische Welten mitten im pulsierenden Leben. Wie kann ich meine eigene Heldin werden? Was braucht es, um standhaft zu bleiben? Und warum ist 1+1 immer 3?Es entfaltet sich eine Reise ins Abenteuer Leben, aus dem Leben und rund um das Leben mit allen Wundern und Wirklichkeiten.Erzählkünstlerin Jana Raile ist in der VHS Langenhagen regelmäßig mit ihren Programmen zu Gast. Ihre biographischen Erzählungen an diesem Abend sind eine Premiere.Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Der Eintritt kostet 10 Euro.Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule schriftlich, über www.vhs-langenhagen.de, per Fax unter (0511) 73 07-97 18 oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.