"AnySingElse" am Sonntag, 15. Mai, in der Kirche "Zum Guten Hirten"

Langenhagen/Mellendorf. „AnySingElse“ tritt am Sonntag, 15. Mai, in der der Evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Zum Guten Hirten" in Godshorn auf.Die von Ted Adkins geleitete Gesangsklasse freut sich sehr auf den Auftritt und hat ein buntes Programm zusammengestellt. Neben klassischen Gospels wie „Soon and very soon“ oder „If I had my ticket“ gibt es Musical Hits aus dem Phantom der Oper oder König der Löwen. Ergänzt wird das ganze durch gefühlvolle Balladen wie „I believe“ oder „ Halleluja“. Auch unternimmt der Chor einen Ausflug in die Rockmusik mit dem Queen Klassiker „Bohemian Rapsody“Wer Lust auf einen bunten musikalischen Mix hat, ist ab 18 Uhr herzlich eingeladen. Der Einlass beginnt um 17:30 Uhr.Ein weiteres Konzert sit am Sonntag, 29. Mai, um 18 Uhr in der Kirche St.Maria Immaculata in Mellendorf.