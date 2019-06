Ein buntes Programm für Groß und Klein

OAG Kaltenweide lädt für Sonntag, 23. Juni, zum Mühlenfest ein

Kaltenweide. Die Ortsarbeitsgemeinschaft Kaltenweide (OAG) lädt in diesem Jahrwieder zum traditionellen Mühlenfest ein. Die historische Bockwindmühle bietet wie seit vielen Jahren eine tolle Kulisse für das traditionelle Kaltenweider Fest. Am Sonntag, 23. Juni, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr findet das alle zwei Jahre stattfindende Fest auf dem Gelände von Familie Holzhausen im Mühlenweg in Kaltenweide statt. Die in der OAG organisierten Kaltenweider sowie Krähenwinkler Vereine haben wieder ein vielfältiges, unterhaltsames, informatives und kulinarisches Programm auf die Beine gestellt. Das Mühlenfest beginnt traditionell um 10 Uhr mit einem Freiluft-Gottesdienst der Matthias-Claudius-Gemeinde.Ab 11 Uhr lädt das Gelände rund um die Bockwindmühle zum Verweilen, Entdecken und Erfahren ein. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr sorgt der Musik- und Spielmannskorps Kaltenweide für eine musikalische Unterhaltung der Besucherinnen und Besucher des Mühlenfestes. Neben einem abwechslungsreichen Speisen- und Getränkeangebot werdenden Besucherinnen und Besuchern des Mühlenfestes darüber hinaus stündliche Führungen durch die historische Bockwindmühle und Treckerrundfahrten mit den historischen Fahrzeugen des Treckerclub Kaltenweide von 1988 geboten. Die OAG freut sich sehr, dass in diesem Jahr erstmalig der Krähenwinkler Verein „Die Kampfkunstschmiede.“ als Teilnehmer dabei ist. Der Verein stellt sich nicht nur vor, sondern präsentiertauch verschiedenste Kampfkünste. Auch an die kleinen Besucher wurde gedacht. Der TSVKrähenwinkel/Kaltenweide sorgt für ein Spiel- und Spaßangebot für die Kinder.