Ein Eis zum Kindertag

Förderverein überrascht Schüler der Grundschule Kaltenweide

Kaltenweide. Zum internationalen Kindertag hat der Förderverein der Grundschule Kaltenweidealle Schüler in Abstimmung mit der Rektorin Ursula Starker, der Lehrerschaft unddem Schulelternrat, eine kleine Überraschung zukommen lassen.Alle Schüler sowie die Lehrer durften sich in der Schulpause eineKugel Vanille-, Schokoladen- oder Erdbeereis beim Eiswagen abholen.Laura Weigert (erste Vorsitzende des Fördervereins) und Simone Beringer (Vorsitzende des Schulelternrates) begrüßten die Schülerinnen und Schüler am Eiswagen und sorgten dafür, dass alle Kinder ihr Eis erhielten.Die Eis-Aktion war eine gemeinsame Initiative mehrerer Langenhagener Grundschulen, Die Idee entstand an der Hermann Löns-Schule. Die Adolf-Reichwein-Schule und der Förderverein der Grundschule Kaltenweide haben sich der Initiative angeschlossen. Sandra Windeck (zweite Vorsitzende des Fördervereins) übernahm die Koordination zwischen den drei Grundschulen.