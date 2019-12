Ein Festivälchen für die Jugendkulturarbeit

33 Jahre Verein zur Förderung von Jugend und Kultur

Langenhagen. Seit nunmehr 33 Jahren findet in den Räumen des (Café) Monopol im Langenhagener Haus der Jugend nun schon ehrenamtlich organisierte Jugendkulturarbeit statt. Beinahe jedes Jahr im Dezember, immer um den Jahrestag der Gründung, organisiert das junge Team des Monopols daher eine kleine oder große Geburtstagsfeier.So auch in diesem Jahr. Am Freitag und Sonnabend, 13. und 14. Dezember, wird zum zweitägigen Festivälchen eingeladen. Auf der Bühne werden Künstler zu sehen sein, die alle Verbindung zum Verein und zur jüngeren Monopolgeschichte haben.Der Freitag steht dabei im Zeichen der lauten Klänge. Eröffnen wird den Abend die junge Band Cullet, im Anschluss spielen die GoDoTs. Beide Bands Wurzeln in Langenhagen und Hannover. Für die erstgenannten ist es der erste Auftritt überhaupt. Die letztgenannten konnten ihre ersten Bühnenerfahrungen ebenfalls auf der Bühne des Monopols sammeln. Beschließen werden den Abend Banana Roadkill, welche als Duo ein Soundgewitter abliefern, das schnell vergessen lässt, dass man es mit nur zwei Musikern zu tun hat.Der Samstag wird etwas leiser, weil akustisch. Toni Trash, die nach der Sanierung als erstes auf der neuen Monopol-Bühne spielen konnten, werden den Abend musikalisch einleiten. Ihnen folgen Ember Sea, die normalerweise eher im Metalbereich beheimatet sind, aber auch akustisch ihr Publikum zu begeistern wissen. Abgerundet wird der Abend durch den Auftritt des charismatischen Singer-Songrockers Der Schulz. Die Lieder des Unzucht-Frontmanns Daniel Schulz sind mal kämpferisch, mal provokant, mal voller Liebe, aber immer mitreißend und berührend. An beiden Abenden ist der Einlass gegen 18 Uhr. Der Eintritt ist frei – über eine Spende für ihre ehrenamtlich organisierte Jugendkulturarbeit würden sich die Organisatoren freuen.