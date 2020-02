Ein Feuerwerk aus 1.001 Nacht

„World of Orient“ am Freitag, 6., und Sonnabend, 7. März, im Theatersaal

Langenhagen (ok). World of Orient 2020 wieder mit zwei tollen Veranstaltungen in Langenhagen. Die Weltpremiere „The Jungle Book“ ist am Freitag, 6. März, um 20 Uhr im Theatersaal. Der Eintritt liegt zwischen 35 und 44 Euro; es gibt nur noch Restkarten. Grundlage der Veranstaltung ist der Walt-Disney-Filmklassiker „Das Dschungelbuch“. Die Galashow „Oriental Stars on Stage“geht dann am Sonnabend, 7. März, um 20 Uhr im Theatersaal über die Bühne. Der Eintritt: zwischen 32 und 39 Euro. Mitreißende orientalische Tanzdarbietungen internationaler Künstler und Tanzensembles aus aller Welt bieten ein farbenprächtiges Tanzfeuerwerk für alle Freunde orientalischer Musik, Kultur und Tanz. Es tanzen Künstler wie Cesar Insauralde aus Mexico, Samara Hayat und Company aus Spanien, das Traumpaar der Szene, Isis Conde aus Mexico und Leandro Ferreyra aus Argentinien, die Tala Dance Group aus Syrien sowie viele weitere faszinierende Solisten und Ensembles. Die Besucher können sich auf die märchenhafte funkelnde Welt aus 1.001 Nacht freuen. Karten gibt es noch jeweils an der Abendkasse. Die kompletten Infos zum Festival stehen auf www.world-of-orient.de.