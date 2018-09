Ein Füllhorn an Musik

Operamobile gastiert am Freitag, 21. Sepgtember, im DGH Krähenwinkel

Langenhagen, Ein Füllhorn an herrlichen Melodien aus der Feder des Komponisten Leo Fall erwartet das Publikum beim nächsten musikalischen Salon in Langenhagen am Freitag, 21. September, um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel.Dieser zu Unrecht so selten gespielte Komponist hat mit dramaturgischem Witz, kompositorischem Können und herrlichen Melodien zahlreiche köstlich-unterhaltende Werke verfasst. Da haben wir den „Lieben Augustin“ mit dem wunderbaren „Und der Himmel hängt voller Geigen“, oder aus der „Madame Pompadour“ das freche Lied „Joseph, ach Joseph, was bist du so keusch“ oder „Ein Walzer muß es sein“ aus „Die Rose von Stambul“ oder das wunderbar melancholische „Jeder trag sein Pinkerl“ aus „Der fildele Bauer“.Kaffee und Kuchen gibt es ab 14 Uhr, die Tageskasse öffnet ab 13 Uhr. Der Eintritt beträgt 24 Euro inklusive Kaffee und Kuchen, für Menschen mit Handicap 22,50 Euro. Der Eintritt für Kinder bis zwölf jahre ist frei inklusive eines Getränkes. Vorverkauf im Dorfgemeinschaftshaus, Telefon: (0511) 77 84 04, Kartenreservierung und Info: Telefon (0511) 213 59 074, Mail: wunderzauber@operamobile.deZum Ensemble von Operamobile gehören: Bettina Delius-Sopran, KatheljineWagner-Sopran, Tadeusz Galczuk-Tenor, Alexander Senger-Tenor,Moderation, Alina Reinholz-Klavier, Pavel Zozanski-Violine