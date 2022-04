Ein ganz besonderer Abend

Elisabethkirche, 23. April: Literarisches Konzert mit Lesung

Langenhagen. Ein ganz besonderer Konzertabend findet am Sonnabend, 23. April, ab 18 Uhr in der Elisabethkirche Langenhagen im Rahmen der dritten Niedersächsischen Barocktage statt: Das Barockensemble Concerto Ispirato und das Voktett Hannover laden gemeinsam mit dem renommierten Autor Volker Hagedorn zur Erstaufführung ihres literarischen Konzertprogramms Bachs Welt ein.In Musik und Texten wird an diesem Konzertabend die Geschichte der „Bachs vor Bach“ für alle Zuhörenden lebendig. Es erklingen Werke der Vorfahren des berühmten Barockkomponisten Johann Sebastian Bach; Musik, die er selbst über die Maßen geschätzt hat und die er im sogenannten „Altbachischen Archiv“ sammelte. „Johann Sebastian Bach kennt jeder,“ ergänzt der Autor des Buches Bachs Welt, Volker Hagedorn, „aber dass er der Spross einer 150 Jahre alten Dynastie von Musikern war, ist kaum im Bewusstsein. Das wollen wir an diesem Konzertabend mit einer Verbindung aus Lesung und Musik ändern. Das Publikum ist eingeladen, mit uns auf eine musikalische Entdeckungsreise zu den Wurzeln von Johann Sebastian Bachs Genie zu gehen. Die Konzertbesucher können sich auf betörende Klängen und spannende Erzählungen rund um Johann Sebastian Bach freuen.“Die Niedersächsischen Barocktage – vom hannoverschen Verein Concerto Ispirato bereits zum dritten Mal initiiert – widmen sich in diesem Jahr auch in den folgenden Veranstaltungen dem großen Barockkomponisten Johann Sebastian Bach. Neben weiteren Konzertveranstaltungen findet ein Workshop für Musikstudierende, ambitionierte Laienmusiker*innen und Profis statt und auch historische Instrumente können in einer Ausstellung kennengelernt werden.„Bereits im letztem Jahr waren wir während der Niedersächsischen Barocktagen in der Elisabethkirche Langenhagen zu Gast. Wir haben uns hier so wohl gefühlt, dass wir sehr gerne wiedergekommen sind.“ sagt die Initiatorin des Festivals und künstlerische Leiterin des Barockensembles Concerto Ispirato, Iris Maron.Im Anschluss an das Konzert Bachs Welt gibt es für das Publikum die Möglichkeit, sich auf dem Kirchplatz der Elisabethkirche CDs oder Bücher signieren zu lassen und mit Volker Hagedorn und den Musiker*innen von Concerto Ispirato und Voktett Hannover ins Gespräch zu kommen.Der Eintritt erfolgt nach dem Solidaritätsprinzip „Zahle, was du kannst!“, Platzreservierungen werden empfohlen und sind per Mail an reservierung@concertoispirato.de möglich.