Ein ganz besonderes Erlebnis

Benefizkonzert in der St. Pauluskirche am Sonntag, 13. Oktober

Langenhagen. Am Sonntag, 13. Oktober, findet um 16 Uhr in der St. Pauluskirche an der Hindenburgstraße 85 ein Benefizkonzert zu Gunsten des Hospizvereins Langenhagen statt.Superintendent Karl Ludwig Schmidt, von 2002 bis 2013 Gemeindepastor der St. Pauluskirche, wird mit dabei sein. Es wird ein ganz besonderes Konzert, denn es spielen das "Trio con brio" und das "Trio Isetta"! Hinter dem "Trio con brio" verbergen sich: Helen Rickert, Karl Ludwig Schmidt und Dieter Klaus Peise. Und hinter dem "Trio Isetta" verbergen sich: Hanno Scheibelhut, Dirk Fehlauer und Elke Janßen-Sachs. Der Hospizverein lädt sehr herzlich zu diesem besonderen Benefizkonzert ein! Der Eintritt ist frei!Um eine Spende zu Gunsten des Hospizvereins Langenhagen wird höflich gebeten.