"Ein genauerer Wert muss her"

CDU bringt Resolution "Offene Kitas für Langenhagen" ein

Langenhagen. Jessica Golatka, Vorsitzende der CDU Langenhagen,findet, dass seit einem Jahr Pandemie das Kindeswohl viel zu wenig berücksichtigtwerde „Die Belastung von Kindern durch die Pandemie findet viel zu wenig Beachtung. Sie ist aber da und steigt an, umso länger wir die Krippen, Kitas und Schulen geschlossen lassen. Bei der Eindämmung der Corona-Pandemie darf es nicht nur um die nackten Infektionszahlen gehen. Es gibt auch zahlreiche weiche Faktoren, die wir dringend stärker berücksichtigen müssen.“Die Fraktion der Christdemokraten bringt dazu jetzt per Dringlichkeitsantrag eine Resolutionin den Rat der Stadt Langenhagen ein. „Wir fordern die niedersächsische Landesregierungdazu auf, uns endlich wieder den Betrieb unserer Krippen und Kitas zu erlauben,“ so derFraktionsvorsitzende Domenic Veltrup. Vor wenigen Tagen habe sich die CDU Langenhagendazu auch in einer Krisensitzung mit ihren Vertretern aus Landes- und Bundestagzusammengesetzt Denn in Langenhagen sei nach wie vor keineÖffnung von Krippen, Kitas und Schulen möglich, solange sie als Hochinzidenzkommunegewertet werde. Für die Stadt Langenhagen gilt der Inzidenzwert der Region Hannover,dieser lag am Mittwoch bei 117,4. „Es geht uns bei diesen Werten nicht um neueLockerungen, sondern um den richtigen Umgang mit der Pandemie,“ so derFraktionsvorsitzende weiter. Er bemängelt vor allem, dass das bisherige Engagement derStadt, Tests auf freiwilliger Basis anzubieten, vermutlich kurzfristig zu einem Anstieg desInzidenzwertes führen wird. „Wir brauchen einen genaueren Wert zur besseren Virusbekämpfung, als den isolierten Inzidenzwert. Ein belastbarer Richtwert müsste nachheutigem Erkenntnisstand auch den Impffortschritt, die Intensiv-Bettenbelegung, das Alterder Erkrankten, und vor allem die regionale Entwicklung berücksichtigen.“ Hätte man einengenaueren Wert, könne man auch anders über die Öffnung der Kitas diskutieren, soVeltrup.„Es ist das nicht nur das Recht, sondern vor allem die Pflicht von Langenhagen,die frühkindliche Förderung sicherzustellen“, stellt auch Gabriele Spier, Vorsitzende imJugendhilfeausschuss der Stadt, klar. In Langenhagen nimmt das stadteigene Jugendamtdie Aufgabe des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe wahr, und beaufsichtigtdie Kindertageseinrichtungen. Solange die Vorordnung der niedersächsischenLandesregierung allerdings den Regelbetrieb in den Kitas untersagt, darf Langenhagen dieKleinsten nach wie vor nicht in den Einrichtungen aufnehmen. „Viel zu viele Kinder sind seitinzwischen drei Monaten durchgehend ohne Krippe und Kita, und somit ohne institutionelleFörderung. Das ist für die Kinder eine Situation, die sie stark belastet. Inzwischen ist dasauch durch Studien belegt, und das darf nicht einfach so weitergehen,“ fasst Gabriele Spierdie Situation zusammen. Die CDU bringt jetzt eine Resolution "Offene Kitas für Langenhagen" in der nächsten Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen am Montag, 22. März, ab 18 Uhr ein.