Mirko Heuer plädiert für Live-Stream

Langenhagen (ok). Ja, er hätte Lust darauf. Bürgermeister Mirko Heuer hat im jüngsten Pressegespräch bekräftigt, dass er für einen Live-Stream von Rats- und Ausschusssitzungen eintirtt. Und das Ganze müsse unabhängig von Pandemie-Zeiten betrachtet werden. Denn Mirko Heuer ist überzeugt davon, mit diesem Format wieder mehr Bürger für Politik im größeren Rahmen zu interessieren. "Das ist ein großer Türöffner, um breite Themen in die Öffentlichkeit zu bringen." In einem interaktiven Format seien auch viele interessante Präsentationen möglich. Und: Es sei im Gegensatz zu den sozialen Netzwerken besser möglich, komplexe Antworten zu geben.