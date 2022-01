Ein Handlungsleitfaden für Langenhagen

8. Februar: Auftakt für neues Klimaschutz-Aktionsprogramm

Langenhagen. Die Stadtverwaltung schreibt ihr Klimaschutz-Aktionsprogramm fort und lädt gemeinsam mit der Klimaschutzagentur Region Hannover zur Auftaktveranstaltung ein. Zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern sowie Akteurinnen und Akteuren aus Wirtschaft und Gesellschaft soll das neue Aktionsprogramm aufgestellt werden. Alle, die Klimaschutz in Langenhagen aktiv mitgestalten möchten, können sich am Dienstag, 8. Februar 2022, von 18.30 bis 21 Uhr in die Zoom-Konferenz einwählen.Die Teilnehmenden erhalten unter anderem Impulse zum Klimaschutz von Energiewende-Forscher Professor Volker Quaschning, HTW Berlin. Zudem erfahren sie mehr über die Fortschreibung des Klimaschutz-Aktionsprogramms und dessen Ziele. In digitalen Räumen wird gemeinsam diskutiert, zum Beispiel die Frage „Wie wollen wir zukünftig in Langenhagen leben?“. Dabei geht es um die Themenfelder Wirtschaft, Wohnen, Mobilität, Energie und Alltag. Musikalisch begleitet die Liedermacherin Marie Diot den Abend.Weitere Informationen zum Programm gibt es auf der Plattform www.wirimklimalog.de. Um eine Anmeldung unter klimaundumwelt@langenhagen.de wird gebeten. Mit der Bestätigung erhalten die Teilnehmenden den Zugangslink für den Termin.Bereits 2010 hatte die Stadt Langenhagen ihr erstes Klimaschutz-Aktionsprogramm mit der Klimaschutzagentur Region Hannover und weiteren Partnern aufgesetzt. Aus dem Katalog sind viele Maßnahmen und Projekte umgesetzt worden. Die Fortschreibung sei wichtig, betont Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer: „Nach mehr als zehn Jahren stehen wir vor noch größeren Herausforderungen, die wir angehen wollen und werden. Wir sind fest entschlossen, gemeinsam für eine klimafreundliche Zukunft zu arbeiten.“Anja Floetenmeyer-Woltmann, Geschäftsführerin der Klimaschutzagentur, lobt das engagierte Handeln von Verwaltung und Politik. „Die Stadt ist auf einem guten Weg. In dem neuen Programm nehmen wir auch alle Technologiesprünge auf“, kündigt sie an. „Langenhagen erhält einen sachkundig erarbeiteten Handlungsleitfaden, der den Klimaschutz auch in kurzer Zeit umsetzbar macht.“