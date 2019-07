Ein heißes Boule-Turnier

Zwei Monate freies Schnuppern im Angebot beim MTV

Engelbostel. Jetzt hatte die Pétanque-Abteilung des MTV Engelbostel-Schulenburg zu einem Boule-Turnier eingeladen. Bei gefühlten mindestens 30 Grad Celsius und sehr warmen Kugeln warf eine große und fröhliche Gruppe aktiv und motiviert auf das Schweinchen. Anfänger und langjährige Spieler kämpften um den Sieg. Die Siegerehrung fand in einem Zelt statt und vom ersten bis zum letzten Platz konnten sich die Spieler Preise aussuchen, sei es aus dem Überraschungskarton vom Flughafen oder einen Gutschein von Alfio, Rodizio, Sabines Blumenstübchen, der Tankstelle Hänjes oder Frisörsalon Hair Stück. Beim gemütlichen Ausklang auf der Terrasse der Sportgaststätte dankten alle dem Abteilungsleiter und seinem Team für die tolle Organisation und so mancher Gast überlegt, in Zukunft dabei zu sein und in der netten Spielerrunde die Kugel zu rollen. Gelegenheit dazu gibt es bei einem Schnuppern in August und September. Die Abteilung lädt herzlich ein, in diesen zwei Monaten jeden Donnerstag um 17 Uhr auf dem Platz zu sein. Boulekugeln sind vorhanden und Jürgen Gönnecke freut sich mit dem ganzen Team auf neue Leute. Für weitere Infos und Fragen können sich Interessierte wenden an: Jürgen Gönnecke, Telefon (0176) 32 49 69 22.