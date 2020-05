Ein IPadPro als Gewinn

Wolfgang Lehmann aus Godshorn spielte als Kandidat in der TV-Show „BINGO!“

Godshorn. Einen spannenden Tag im Fernsehstudio erlebte jetzt Wolfgang Lehmann (68) aus Godshort. Der sympathische Rentner war am Sonntag einer der beiden Kandidaten in der TV-Show „BINGO!“. Unter zehntausenden Mitspielern war er ausgelost worden.Am Sonntag ging es dann direkt zu den Proben in das berühmte „BINGO!“-Studio.Um Punkt 17 Uhr startete dann die Live-Show im NDR Fernsehen.Den ersten Punkt im Schätzspiel holte sich seine Gegenspielerin Gabriele Klinner aus Kalletal in Nordrhein-Westfalen.Im weiteren „BINGO!“-Quiz hat sich Wolfgang Lehmann zwar gut geschlagen, aber für das große Finale hat es nicht gereicht. Bei „BINGO!“ geht aber niemand leer aus. Ihr Preis: ein iPadPro von Apple im Wert von mehr als 1.000 Euro. Wolfgang Lehmann war aber ganz und gar nicht traurig und freut sich über das tolle Tablet Apple.