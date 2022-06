Ein klares Zeichen für Vielfalt und Toleranz

Stadt Langenhagen unterschreibt die Charta der Vielfalt

Langenhagen. Pünktlich zum Diversity Day am 31. Mai hat die Stadt Langenhagen die Charta der Vielfalt unterschrieben und sich damit deutlich für Toleranz und Diversität.positioniert.„Vielfalt ist eine große Bereicherung für uns alle, das steht für mich außer Frage. Deswegen haben wir entschieden, diesen besonderen Tag zu nutzen, um uns als Stadtverwaltung zur Charta der Vielfalt zu bekennen. Wir wollen uns für eine vielfältige Stadtgesellschaft stark machen - denn als Stadtverwaltung und als Gesellschaft können wir nur erfolgreich sein, wenn wir die vorhandene Vielfalt fördern und nutzen. Das betrifft sowohl die Mitarbeitenden als auch die Bürgerinnen und Bürger“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer.Nach der Unterschrift durch den Bürgermeister wird die Urkunde an das Bundeskanzleramt versandt und kommt dann unterschrieben an die Stadtverwaltung zurück. Die Verwaltung kann dann das Logo der Charta der Vielfalt nutzen – ein Zeichen für wertschätzende, weltoffene und tolerante Arbeitgeber. Außerdem kann sie sich an vielen Aktionen, Fortbildungen und Veranstaltungen beteiligen, die durch die Initiative angeboten werden und damit die Botschaft weiter tragen.„Vielfalt ist an sich selbstverständlich. Wenn es aber an den gelebten Alltag geht, müssen wir uns diese Selbstverständlichkeit immer wieder bewusst machen. Nur dann können wir sie überzeugend leben“, betont Leiter der Abteilung Personal, Carsten Geese.Die Integrationsbeauftragte der Stadtverwaltung, Justyna Scharlé ergänzt: „Diversität hat viele Dimensionen, eine davon ist die ethnische Herkunft und Nationalität. Die Vorteile, eine Belegschaft zu haben, die verschiedene Sprachen spricht und über interkulturelle Fähigkeiten verfügt, sehen wir heute schon. Das bewährt sich sehr in der alltäglichen Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern und ist besonders hilfreich in Krisensituation, wenn beispielsweise Geflüchtete nach Langenhagen kommen. Aktuell freuen wir uns sehr über viele Kolleginnen und Kollegen, die russisch oder ukrainisch sprechen. Damit unterstützen sie unter anderem bei der Anmeldung oder Unterbringung von Geflüchteten.“„Wir verstehen die Unterzeichnung als Auftakt. Mit ihr signalisieren wir als Stadtverwaltung die Bereitschaft, Aktivitäten zu unterstützen, die allen Menschen in Langenhagen ein selbstbestimmteres und differenzgerechteres Leben ermöglichen,“ so Friederike Meyer, Betreuerin des Jugendparlaments. Stadtjugendpfleger Andreas Lachmann erklärt die Bedeutung für Jüngere: „In der Kinder- und Jugendarbeit heißt das, alle Barrieren abzubauen, die die Teilnahme an Angeboten erschweren. Um schließlich allen jungen Menschen unabhängig ihrer beispielsweise finanziellen Möglichkeiten oder geschlechtlichen Identität Freude bereiten zu können. Indem wir das Thema Diskriminierung immer wieder in den Fokus stellen, versuchen wir, das in die Tat umzusetzen.“Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt wird auch eine Maßnahme aus dem Aktionsplan für Inklusion der Stadt Langenhagen umgesetzt. „Dass die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt auf dem Hintergrund des Aktionsplans stattfindet, bedeutet auch, dass wir mit vielen unterschiedlichen Maßnahmen das Ziel verfolgen, Mitarbeitende der Stadtverwaltung für Vielfalt zu sensibilisieren“, fasst die Inklusionsbeauftragte Sabine Hettinger zusammen.Die Charta der Vielfalt ist eine Selbstverpflichtung und hat zum Ziel, ein wertschätzendes Arbeitsumfeld für alle - unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlicher und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft - zu schaffen. Sie ist eine Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen, die 2006 ins Leben gerufen wurde um die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranzubringen. Mehr als 4.500 Unternehmen und Institutionen mit insgesamt 14,6 Millionen Beschäftigten haben die Charta bereits unterschrieben.Die Volkshochschule Langenhagen bietet zum Thema Vielfalt und Diversität gemeinsam mit dem Präventionsrats Langenhagen am Donnerstag, 9. Juni, den kostenfreien Workshop „Diversität leben und lernen“ an.