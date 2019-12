Ein kleiner Obulus als Dank

Kindergarten „Zwölf Apostel“ schmückt Volksbank-Weihnachtsbaum

Langenhagen. War das eine Aufregung im KompetenzCenter der Hannoverschen Volksbank in Langenhagen: Kinder aus Kindergarten „Zwölf Apostel“ waren zum alljährlichen Schmücken des Weihnachtsbaumes in die Volksbank gekommen. Viele selbstgebastelte Anhänger schmücken jetzt den Weihnachtsbaum in der Geschäftsstelle in der Walsroder Straße. Fleißige Kinderhände haben diesen weihnachtlichen Schmuck in den vergangenen Tagen im Kindergarten gebastelt und anschließend den zuvor nur mit einer Lichterkette versehenen Baum verschönert. Sehr zur Freude der Kinder schaute sogar der Weihnachtsmann persönlich vorbei, um den Weihnachtsbaum zu bewundern. Als Belohnung und Dankeschön für ihr tolles Werk bekamen die Kinder eine kleine Überraschung von ihm.Als kleine Aufwandsentschädigung für die Materialkosten gab es abschließend einen kleinen Obolus für den Kindergarten.