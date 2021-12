Ein Kleintierhaus für 1,4 Millionen Euro

Neubau des Tierheims soll im Herbst fertig sein

Krähenwinkel (ok). Es ist eigentlich ganz simpel, das Projekt im Tierheim Krähenwinkel zu beschreiben: Alles, was nicht Hund oder Katze ist, bekommt ein neues Zuhause. Für das Kleintierhaus ist jetzt der Grundstein gelegt worden, im Spätherbst soll es fertig sein. Kostenpunkt: 1,4 Millionen Euro. Oliver Mocker, Geschäftsführer der Firma Grote aus Braunschweig, das nach dem Spatenstich der Bau im Januar beginnen kann. Die Baugenehmigung werde in den nächsten Tagen erwartet, im Spätherbst soll das Projekt dann abgeschlossen sein. Wegen der Coronapandemie habe sich das Bauvorhaben etwas verzögert. Im Herbst haben Kaninchen, Mäuse, Ratten und Co. und auch Vögel dann wohl eine neue Heimat in einem separaten Gebäude. Bislang sind sie im Verwaltungstrakt untergebracht, der allerdings an seine Grenzen stoße. Langfriistig ist auch hier ein Neubau angedacht, aber vorher sind nach Aussage von Heiko Schwarzfeld, Vorsitzender des Tierschutzvereins Hannover und Umgegend, noch zwei neue Hundehäuser geplant. Erst einmal aber das Kleintierhaus das in Energieeffizienz-Bauweise mit einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach entsteht und mit Wärmepumpen betrieben wird. Bezahlt wird es aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Erbschaften sowie Zuschüssen der Siegbert-Henseler-Stiftung.